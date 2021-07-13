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В Краснодаре возбудили уголовное дело из-за причинения вреда здоровью полицейского

В интернете появилось видео, где мужчина избивает полицейского, который якобы в нетрезвом виде находился за рулем автомобиля

КРАСНОДАР, 13 июля. /ТАСС/. Полиция в Краснодаре возбудила уголовное дело из-за причинения вреда здоровью сотрудника, сообщили журналистам в пресс-службе ГУ МВД России по Краснодарскому краю во вторник.

Накануне в Telegram-каналах опубликовали несколько видеозаписей, где зафиксирован лежащий на асфальте мужчина, другой мужчина наносит ему удары. Авторы видео сообщают, что лежащий мужчина является сотрудником полиции, который якобы в нетрезвом виде находился за рулем автомобиля, за что и подвергся нападению. Полицией по данному факту проводилась служебная проверка, а также был зарегистрирован материал о нанесении побоев.

"По факту умышленного причинения средней тяжести вреда здоровью дознавателем управления МВД России по городу Краснодару возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 1 статьи 112 УК РФ. Проводятся необходимые следственные и оперативно-разыскные мероприятия, направленные на раскрытие данного преступления", - говорится в сообщении ведомства.

В краевом главке полиции ТАСС уточнили, что вред причинен здоровью сотрудника. Согласно акту медицинского освидетельствования, он был трезв.

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