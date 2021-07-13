Арест замглавы департамента экономической политики Москвы Костроме продлили до 14 октября

МОСКВА, 13 июля. /ТАСС/. Пресненский суд Москвы еще на три месяца продлил арест заместителю главы департамента экономической политики и развития Москвы Леониду Костроме, обвиняемому в получении взятки в особо крупном размере. Как сообщили ТАСС в пресс-службе суда, мера пресечения в виде домашнего ареста продлена двум другим фигурантам дела, Дмитрию Рославцеву и Максиму Самылову.

"Суд удовлетворил просьбу следствия и продлил всем обвиняемым меру пресечения на срок до 14 октября", - сказала пресс-секретарь суда Лела Кокая.

В середине апреля этого года Пресненский суд избрал обвиняемым меру пресечения: Кострому отправил в СИЗО, а Рославцева и Самылова, по данным источника ТАСС, давших во время допроса признательные показания и заявивших о сотрудничестве со следствием, - под домашний арест.

Как говорилось на сайте мэрии Москвы, Кострома был назначен на должность заместителя руководителя департамента экономической политики и развития города летом 2020 года. До этого он работал в сфере стратегического консалтинга и исследований, консультируя федеральные и региональные органы власти, государственные компании, международные и российские институты развития по широкому кругу экономических и инвестиционных вопросов. До 2020 года он работал в городском агентстве управления инвестициями. Кострома имеет благодарность мэра Москвы за вклад в улучшение инвестиционного климата в столице.