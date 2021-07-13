Суд вынес приговор мужчине, захватившему в заложники шесть детей в Петербурге

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 13 июля. /ТАСС/. Колпинский районный суд Санкт-Петербурга приговорил к 1,5 года колонии-поселения Дениса Бельтюкова, который в ноябре прошлого года захватил шестерых детей в квартире и угрожал им убийством. Об этом сообщили журналистам в объединенной пресс-службе судов города.

"Суд назначил наказание в виде лишения свободы сроком 1,5 года в колонии-поселении", - говорится в сообщении.

Как отметили в прокуратуре Петербурга, Бельтюков признан виновным в совершении преступлений, предусмотренных п. "г", "д", "ж" ч. 2 ст. 127 УК РФ ("Незаконное лишение человека свободы, не связанное с его похищением, совершенное с применением предметов, используемых в качестве оружия, в отношении заведомо несовершеннолетнего, в отношении двух и более лиц"), ч. 1 ст. 119 УК РФ ("Угроза убийством").

Суд рассматривал дело в особом порядке, который, согласно Уголовно-процессуальному кодексу, предусматривает согласие обвиняемого с вменяемым ему преступлением. Такое дело рассматривается без изучения доказательств, и суд не может назначить более двух третьих от максимального срока наказания, предусмотренного статьями Уголовного кодекса РФ.

По версии следствия, в ноябре 2020 года в Колпинском районе города Бельтюков выгнал супругу из квартиры, заперся в ней и удерживал шестерых детей. Во время этого, как полагают следователи, мужчина громил дома мебель топором, таскал одного из детей за ногу по полу, угрожал детям топором и ножом, а также бросил одного из детей на кухонный стол.

После переговоров мужчину убедили сдаться, после чего он был задержан и арестован. На суде он заявлял о состоянии помешательства и желании пройти лечение, однако, как сообщал ТАСС источник в правоохранительных органах, мужчину признали вменяемым. Бельтюкова обвиняли в угрозе убийством (до двух лет лишения свободы) и незаконном лишении свободы несовершеннолетних (до пяти лет колонии), вину он признал. Кроме того, согласно материалам Колпинского районного суда, в отношении Бельтюкова было возбуждено еще одно уголовное дело. Оно было связано с подделкой документов из-за попытки купить фальшивое свидетельство о регистрации по месту жительства. Суд данное уголовное дело прекратил и назначил Бельтюкову штраф в 10 тыс. рублей.