Под Воронежем столкнулись восемь автомобилей

ТАСС, 13 июля. Столкновение восьми автомобилей, в результате которого погибла 12-летняя девочка, еще трое человек пострадали, произошла на 729-м км автодороги М-4 "Дон" в Богучарском районе Воронежской области. Об этом во вторник сообщает УМВД по региону.

"Сегодня примерно в 13:00 на 729-м км автодороги М-4 "Дон" в Богучарском районе произошло столкновение восьми транспортных средств", - сообщает пресс-служба.

По предварительной информации, на месте происшествия погибла 12-летняя пассажирка автомобиля Honda. Еще три пассажира из этого автомобиля получили травмы различной степени тяжести, среди них четырехлетний ребенок, мужчина и женщина.

На месте происшествия работают сотрудники ГИБДД.