Суд Киева арестовал имущество депутата Рады от ОПЗЖ

КИЕВ, 13 июля. /ТАСС/. Печерский районный суд Киева арестовал имущество депутата Верховной рады от партии "Оппозиционная платформа - за жизнь" (ОПЗЖ) Тараса Козака, подозреваемого в государственной измене. Об этом сообщило во вторник агентство РБК-Украина, ссылаясь на пресс-службу офиса генерального прокурора Украины.

"Печерский районный суд наложил арест на имущество Козака", - сказали в ведомстве, не уточнив перечень арестованного имущества.

В мае Служба безопасности Украины разрешила задержать Козака, которого подозревают в государственной измене и нарушении правил ведения войны. До этого его объявили в розыск, поскольку он не явился на допрос. По данным генпрокурора Украины Ирины Венедиктовой, в уголовном деле против главы политсовета партии "Оппозиционная платформа - За жизнь" Виктора Медведчука и его коллеги по парламенту Тараса Козака присутствуют три эпизода: передача секретных данных об армии, передача России газового месторождения в Азовском море, а также подрывная деятельность путем создания организации для вербовки украинцев в России. Медведчук назвал происходящее политической расправой.

Козак находится за пределами Украины. Ранее о том, что парламентарий пребывает на лечении в Белоруссии, сообщал глава политсовета партии ОПЗЖ Виктор Медведчук. В то же время глава Службы безопасности Украины Иван Баканов заявил, что, по имеющейся у ведомства информации, Козак пребывает в России и не планирует возвращаться.