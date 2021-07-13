В Брянской области выявили более 100 фактов получения поддельных сертификатов о вакцинации

ТАСС, 13 июля. Более 100 жителей Брянской области получили поддельные сертификаты о вакцинации от ковида. Эти случаи выявлены в рамках уголовного дела, возбужденного ранее в отношении сотрудников Сельцовской городской больнице, сообщила во вторник пресс-служба правительства региона.

"В период с 1 мая по 5 июля гражданином города Брянска и работником Сельцовской городской больницы внесены заведомо ложные сведения в журнал учета прививок для профилактики новой коронавирусной инфекции и в ЕГАИС в регистр вакцинированных о сделанных прививках 15-и гражданам Брянской области. В ходе проведенных оперативно-разыскных мероприятий была получена информация, что указанным противоправным способом были внесены недостоверные сведения о проведении вакцинации против новой коронавирусной инфекции COVID-19 в отношении более 100 жителей города Брянска с последующей неправомерной выдачей им соответствующих справок", - говорится в сообщении на сайте облправительства.

Губернатор Брянской области Александр Богомаз поручил главам районов лично провести работу с коллективами районных больниц для предупреждения подобных случаев. "Человек берет эту справку, свободно перемещается, убеждая окружающих, что он вакцинирован. Но на самом деле, гражданин не имеет защиты от вируса, и сам может являться его распространителем, а значит, потом надо готовить палату, койку, ИВЛ", - приводит пресс-служба слова главы региона.

Как сообщалось, сотрудники управлений МВД и ФСБ по Брянской области выявили в Сельцовской городской больнице несколько десятков фактов внесения ложных данных в государственный реестр о вакцинации от коронавируса, в том числе работников одного из предприятий. В отношении местного жителя и троих медработников возбуждены уголовные дела по ч. 1 ст. 237 УК РФ ("Искажение информации о фактах, создающих опасность для жизни или здоровья людей"), ч. 4 ст. 274.1 УК РФ ("Создание компьютерной информации, заведомо предназначенной для неправомерного воздействия на информационную инфраструктуру РФ"), ч. 1 ст. 327 УК РФ ("Подделка официальных документов").