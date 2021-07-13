Порывистый ветер в Казани сорвал крышу со здания и повалил деревья

КАЗАНЬ, 13 июля. /ТАСС/. Порывистый ветер, дожди и грозы обрушились на Казань во вторник, в результате сорвало крышу с одного из зданий, повалило деревья и затопило улицы. Об этом журналистам сообщили в пресс-службе мэрии Казани и в управлении МЧС Татарстана.

По прогнозам синоптиков, во вторник днем на территории Татарстана, в том числе в Казани, местами ожидались грозы, сильный дождь, град, кратковременные усиления ветра до 15-20 м/с. В период с 13:00 до 22:00 прогнозируется локально шквал до 24 м/с. Жителей республики об ухудшении погоды предупредили накануне - было объявлено штормовое предупреждение.

Из-за сильного порывистого ветра в городе повалило деревья, вследствие чего повреждены три машины и пострадали две женщины и ребенок. "После падения дерева на улице Максимова в Казани госпитализированы две женщины ориентировочно 69 и 85 лет. Мальчика забрали родители", - сказали в пресс-службе МЧС.