Порывистый ветер в Казани сорвал крышу со здания и повалил деревья

КАЗАНЬ, 13 июля. /ТАСС/. Порывистый ветер, дожди и грозы обрушились на Казань во вторник, в результате сорвало крышу с одного из зданий, повалило деревья и затопило улицы. Об этом журналистам сообщили в пресс-службе мэрии Казани и в управлении МЧС Татарстана.
По прогнозам синоптиков, во вторник днем на территории Татарстана, в том числе в Казани, местами ожидались грозы, сильный дождь, град, кратковременные усиления ветра до 15-20 м/с. В период с 13:00 до 22:00 прогнозируется локально шквал до 24 м/с. Жителей республики об ухудшении погоды предупредили накануне - было объявлено штормовое предупреждение.
Из-за сильного порывистого ветра в городе повалило деревья, вследствие чего повреждены три машины и пострадали две женщины и ребенок. "После падения дерева на улице Максимова в Казани госпитализированы две женщины ориентировочно 69 и 85 лет. Мальчика забрали родители", - сказали в пресс-службе МЧС.
В мэрии города сообщили, что в результате непогоды в городе затопило несколько улиц, на места выехали бригады для очистки ливневок. Временно было приостановлено движение трамваев и троллейбусов. Движение всех маршрутов уже восстановлено, сообщили в МУП "Метроэлектротранс".
Очевидцы опубликовали видео, как с одного здания по улице Космонавтов сорвало крышу. По данным МЧС Татарстана, это оказалось здание управления Министерства юстиции РФ по Республике Татарстан, обломки задели три легковых автомобиля. На кадрах видно, что части крыши разбросало по проезжей части.