При взрыве газа в гостинице в Геленджике пострадали два проживавших там туриста

КРАСНОДАР, 13 июля. /ТАСС/. Двое из пяти пострадавших при взрыве газа в гостинице в Геленджике являются проживавшими в ней туристами, еще двое - работниками гостиницы, сообщил ТАСС источник в экстренных службах региона во вторник.

"Двое пострадавших - гости, которые проживали в гостинице, еще двое - это работники гостиницы, еще один [пострадавший] - прохожий, погибший также был прохожим", - заявил собеседник агентства.

Взрыв бытового газа произошел во вторник в магазине при четырехэтажной гостинице "Азария" в центре Геленджика. В результате один человек погиб, еще пять, в том числе подросток, пострадали. Один человек спасен из-под завалов. Два пострадавших находятся в тяжелом состоянии. Из отеля эвакуированы около 50 человек, при необходимости власти расселят их.