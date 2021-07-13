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Взрыв газа на территории отеля в Геленджике

При взрыве газа в гостинице в Геленджике пострадали два проживавших там туриста

По данным источника в экстренных службах региона, еще два пострадавших являются сотрудниками гостиницы, а еще один был прохожим

КРАСНОДАР, 13 июля. /ТАСС/. Двое из пяти пострадавших при взрыве газа в гостинице в Геленджике являются проживавшими в ней туристами, еще двое - работниками гостиницы, сообщил ТАСС источник в экстренных службах региона во вторник.

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"Двое пострадавших - гости, которые проживали в гостинице, еще двое - это работники гостиницы, еще один [пострадавший] - прохожий, погибший также был прохожим", - заявил собеседник агентства.

Взрыв бытового газа произошел во вторник в магазине при четырехэтажной гостинице "Азария" в центре Геленджика. В результате один человек погиб, еще пять, в том числе подросток, пострадали. Один человек спасен из-под завалов. Два пострадавших находятся в тяжелом состоянии. Из отеля эвакуированы около 50 человек, при необходимости власти расселят их.

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РоссияКраснодарский крайВзрыв газа на территории отеля в Геленджике
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