СК проверит действия мужчин, ради шутки похитивших человека на пляже в Севастополе

СЕВАСТОПОЛЬ, 13 июля. /ТАСС/. Сотрудники Главного следственного управления СК РФ по Республике Крым и городу Севастополю начали проверку после публикации в интернете видео с организованным в шутку похищением человека на одном из пляжей Севастополя, говорится во вторник в сообщении ведомства.

"В ходе мониторинга СМИ и социальных сетей было выявлено видео, на котором двое вооруженных мужчин уводят с пляжа в поселке Учкуевка молодого человека и сажают его в автомобиль. По указанию руководителя Севастопольского межрайонного следственного отдела ГСУ СК РФ по Республике Крым и городу Севастополю Юрия Редькина сотрудники ведомства подключились к выяснению обстоятельств", - сообщили в пресс-службе.

Уточняется, что следствие намерено оценить произошедшее на предмет наличия признаков преступлений, предусмотренных ст. 126 УК РФ "Похищение человека" и ст. 127 УК РФ "Незаконное лишение свободы".

"По предварительным данным речь идет о неудавшейся шутке: мужчины планировали разыграть знакомого, но перепутали и усадили в автомобиль другого человека. Сотрудниками полиции автомобиль был задержан в районе пляжа, жизни и здоровью пассажира ничего не угрожает. Из органов внутренних дел будут истребованы сведения по данному инциденту с целью приобщения к материалам проверки, которую в настоящее время организовал следственный отдел по Нахимовскому району", - добавили в ведомстве.