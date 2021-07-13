Прокуратура проверит соблюдение законодательства при реконструкции планетария в Пензе

ПЕНЗА, 13 июля. /ТАСС/. Прокуратура Пензенской области начала проверку соблюдения законодательства при реконструкции единственного в России деревянного планетария в Пензе, здание которого было демонтировано. Об этом сообщили ТАСС во вторник в пресс-службе прокуратуры региона.

Ранее ряд СМИ сообщил, что рабочие компании-подрядчика, занятые на объекте, снесли здание планетария, тогда как власти обещали реконструировать его.

"По поручению прокурора области организована проверка соблюдения требований законодательства при организации и проведении работ по реконструкции объекта культурного наследия регионального значения "Обсерватория метеорологическая (деревянная)" . В случае выявления нарушений будут приняты соответствующие меры реагирования", - отметили в пресс-службе.

Врио председателя регионального комитета по охране памятников истории и культуры Александр Понякин сообщил ТАСС, что демонтаж здания планетария предусмотрен проектом. "Проект предусматривает демонтаж [старого] и монтаж нового здания планетария с акцентом на конструктивную безопасность и надежность, потому что это объект массового посещения. Контракт предусматривает разбор этого здания. <...> Реконструкция проходит с учетом сохранения его внешнего облика и архитектурного декора", - отметил собеседник агентства. По его словам, из-за ветхого состояния объекта фактически не осталось его элементов, которые можно использовать в дальнейшем.

"Если бы шла речь о том, чтобы оставить его как музейный экспонат, то тогда можно было усилить частично фундамент, поменять обшивку на новую, но в этом случае нельзя было бы зайти внутрь, потому что это опасно для жизни и здоровья. У людей есть потребность использовать планетарий не как музейный экспонат, а как объект для посещения", - добавил Понякин.

Председатель пензенского реготделения Всероссийского общества охраны памятников истории и культуры (ВООПИиК) Станислав Блинов сообщил ТАСС, что градозащитники обратились также с заявлением в полицию по поводу демонтажа здания. "Заявление в полицию и прокуратуру мы подали, теперь центральный совет [ВООПИиК] будет с этим дальше разбираться", - отметил он. По словам Блинова, проект предполагал сохранение и дальнейшее использование 30% деревянных конструкций после разбора здания. "По факту обследования и перебора бревен нет, там крушат ковшом и распиливают бензопилой бревна", - добавил он.

По мнению собеседника, у градозащитников есть претензии к документации, по которой проводится реконструкция проекта. "Тут основные претензии к самой документации, как она была составлена и как было обследовано здание. Согласно ГОСТ по сохранению [памятников] деревянного зодчества, в принципе снос не допустим - перебор сруба, лифтинг должен выполняться, там нет понятия сноса. Эти работы даже в контракте называют - "сохранение объекта культурного наследия", но какое это сохранение, если все сломали", - добавил Блинов.

О планетарии

Планетарий создали в 1954 году на месте обсерватории, которая работала с 1928 года, в 2010-м году его закрыли из-за аварийного состояния. В 2016 году школьник из Пензы Иван Удалов рассказал о ситуации с планетарием на прямой линии с президентом России Владимиром Путиным. В августе 2020 года в ходе рабочей поездки в Пензу вице-премьерДмитрий Чернышенко поддержал выделение средств на реконструкцию объекта. Стоимость проекта составляет около 352 млн рублей, он рассчитан на 2021-2023 годы, реконструкция планетария проходит в рамках нацпроекта "Культура".