{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости

СМИ: свыше 1,5 тыс. человек отравились водой в Косове

Причиной отравления могла стать неисправная система подачи питьевой воды, отмечает агентство Tanjug

БЕЛГРАД, 13 июля. /ТАСС/. Свыше 1,5 тыс. жителей города Дечаны (автономный сербский край Косово и Метохия) отравились питьевой водой, два человека умерли. Об этом сообщило во вторник агентство Tanjug.

По данным директора центра семейной медицины Селмона Бекриши, начиная с субботы за медицинской помощью из-за отравления обратились свыше 1,5 тыс. человек. У всех пострадавших схожие симптомы. Врачи считают, что причиной отравления стала неисправная система подачи питьевой воды.

Градоначальник Дечан Башким Рамосай объявил в населенном пункте режим чрезвычайной ситуации. Прокуратура возбудила уголовное дело. Идет расследование инцидента.

Теги
Сербия
УФАС Нижегородской области выявило картель дорожников на 1 млрд рублей
Полицейские региона возбудили уголовное дело по статье об ограничении конкуренции
Читать полностью