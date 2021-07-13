СМИ: свыше 1,5 тыс. человек отравились водой в Косове

БЕЛГРАД, 13 июля. /ТАСС/. Свыше 1,5 тыс. жителей города Дечаны (автономный сербский край Косово и Метохия) отравились питьевой водой, два человека умерли. Об этом сообщило во вторник агентство Tanjug.

По данным директора центра семейной медицины Селмона Бекриши, начиная с субботы за медицинской помощью из-за отравления обратились свыше 1,5 тыс. человек. У всех пострадавших схожие симптомы. Врачи считают, что причиной отравления стала неисправная система подачи питьевой воды.

Градоначальник Дечан Башким Рамосай объявил в населенном пункте режим чрезвычайной ситуации. Прокуратура возбудила уголовное дело. Идет расследование инцидента.