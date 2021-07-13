Полицейские и волонтеры разыскивают восьмилетнего мальчика, пропавшего в Томской области

ТОМСК, 13 июля. /ТАСС/. Полицейские, сотрудники МЧС и волонтеры разыскивают восьмилетнего мальчика, пропавшего вечером во вторник в селе Корнилово в Томской области. Об этом ТАСС сообщили в ГУ МВД по региону.

"Сотрудники полиции проводят разыскные мероприятия, направленные на установление местонахождения подростка", - сказал собеседник агентства, уточнив, что к поискам привлечены сотрудники МЧС, МВД и волонтеры.

В поисковом отряде "Лиза Алерт" ТАСС пояснили, что мальчик ушел из дома, сейчас его местонахождение неизвестно. Среди примет пропавшего ребенка - разноцветный рюкзак, который он имел при себе. В настоящий момент происходит сбор волонтеров для поиска.