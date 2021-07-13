Дело в отношении отца экс-директора ФБК Жданова передали в суд

МОСКВА, 13 июля. /ТАСС/. Дело о превышении полномочий в отношении Юрия Жданова, отца бывшего директора Фонда борьбы с коррупцией (ФБК, признан в РФ НКО-иноагентом и экстремистской организацией) Ивана Жданова, передали в суд. Об этом журналистам сообщил во вторник его адвокат Владимир Воронин.

"Вчера Юрию Жданову вручили обвинительное заключение, и дело передали в суд", - сказал защитник. По его словам, Юрия Жданова перевели в областную больницу при УФСИН, но в связи с чем это произошло, неизвестно.

"До 22 числа Юрию Жданову должны продлить или изменить меру пресечения. Поэтому предварительное заседание [суда] уже назначат на следующей неделе. Суд пройдет в Нарьян-Маре. За это время его должны вернуть обратно из больницы в СИЗО, потом перевести в Нарьян-Мар, где СИЗО нет", - сообщил Воронин.

Ранее Ломоносовский районный суд Архангельска продлил на два месяца срок заключения под стражей Юрию Жданову, который был арестован в Ростове-на-Дону по делу о превышении должностных полномочий. Из Ростова-на-Дону он был этапирован в Архангельск, так как там находятся органы предварительного расследования, которые занимаются данным делом.

Ранее Иван Жданов на своей странице в Facebook сообщал об обысках и аресте своего отца. По его словам, дело возбуждено в связи с событиями, произошедшими в то время, когда его отец работал заместителем главы администрации поселка Искателей в Ненецком округе. Жданов отметил, что его отец "рекомендовал главе поселка выделить квартиру женщине по договору социального найма, но позже выяснилось, что эта семья уже получала жилищную субсидию".