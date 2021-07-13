Задержанный в Минске россиянин Дудников сообщил о сотрудничестве со следствием

МОСКВА, 13 июля. /ТАСС/. Гражданин России Егор Дудников, которого сотрудники правоохранительных органов Белоруссии задержали в Минске в мае этого года, заявил, что сотрудничает со следствием.

"Мне сказать нечего, я сотрудничаю со следствием", - рассказал он в фильме "20 ТЕРРОР 21", транслировавшемся во вторник в эфире белорусского телеканала ОНТ. Как отметили авторы фильма, Дудников сразу написал явку с повинной и подтвердил причастность к ряду деструктивных телеграм-ресурсов, в частности, к признанному экстремистским каналу "Отряды гражданской самообороны Беларуси". Он был его администратором с декабря 2020 года.

В фильме отмечается, что этот канал контролировали спецслужбы, внедрив сотрудников КГБ Белоруссии в связанный с ним чат. Диктор в эфире телеканала также сообщил, что сначала участники деструктивного ресурса "отрабатывали" события в Белоруссии, но позже планировали переключиться на протестную повестку в России.

Дудникова задержали 5 мая в Минске. На его съемной квартире прошел обыск, 20-летнего россиянина поместили в СИЗО. Ему предъявлено обвинение по статье "Организация действий, грубо нарушающих общественный порядок", по которой ему грозит до трех лет лишения свободы.

В Белоруссии 9 августа прошлого года состоялись президентские выборы, на которых, согласно официальным данным ЦИК, победу одержал действующий президент Александр Лукашенко, второе место заняла Светлана Тихановская, не признавшая результаты выборов и покинувшая страну. После подведения итогов голосования в республике начались массовые акции протеста, которые в первые дни вылились в столкновения с сотрудниками органов правопорядка, немногочисленные локальные акции протеста время от времени происходят до сих пор.