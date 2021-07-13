На территории промзоны в Балашихе загорелся склад

МОСКВА, 13 июля. /ТАСС/. Пожар начался на территории промзоны в Подмосковье, охваченная огнем площадь составляет 1,4 тыс. кв. м. Об этом ТАСС во вторник сообщили в пресс-службе МЧС России.

"В 18:48 поступило сообщение о пожаре в складском здании на территории промзоны в городском округе Балашиха на Объездном шоссе, дом 8. На момент прибытия первого пожарно-спасательного подразделения наблюдается пожар внутри здания, по предварительной информации, площадь пожара - 1,4 тыс. кв. м", - сказали в пресс-службе.

В МЧС добавили, что эвакуация не проводилась. Информация о пострадавших не поступала. Всего к ликвидации пожара привлекается 69 человек и 21 единица техники.