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На территории промзоны в Балашихе загорелся склад

В ликвидации пожара участвуют 69 человек

МОСКВА, 13 июля. /ТАСС/. Пожар начался на территории промзоны в Подмосковье, охваченная огнем площадь составляет 1,4 тыс. кв. м. Об этом ТАСС во вторник сообщили в пресс-службе МЧС России.

"В 18:48 поступило сообщение о пожаре в складском здании на территории промзоны в городском округе Балашиха на Объездном шоссе, дом 8. На момент прибытия первого пожарно-спасательного подразделения наблюдается пожар внутри здания, по предварительной информации, площадь пожара - 1,4 тыс. кв. м", - сказали в пресс-службе.

В МЧС добавили, что эвакуация не проводилась. Информация о пострадавших не поступала. Всего к ликвидации пожара привлекается 69 человек и 21 единица техники.

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