СМИ: число жертв пожара в больнице для пациентов с коронавирусом в Ираке достигло 124

КАИР, 13 июля. /ТАСС/. Число погибших в результате пожара в больнице для пациентов с коронавирусом в городе Эн-Насирия в южной иракской провинции Ди-Кар достигло 124. Об этом информировал во вторник телеканал Al Hadath со ссылкой на иракские источники.

Ранее сообщалось о 92 жертвах трагедии. В настоящее время идет процесс опознания тел погибших, который затрудняется тем, что они сильно обгорели, уточняет телеканал. По данным управления гражданской обороны провинции, в практически полностью выгоревшем здании могут еще оставаться тела жертв случившегося.

По словам премьер-министра Ирака Мустафы аль-Казыми, предварительные результаты расследования пожара будут объявлены в течение недели. Между тем апелляционный суд провинции Ди-Кар уже выдал ордера на задержание 13 сотрудников регионального Минздрава.

Возгорание произошло в понедельник вечером по причине неаккуратного обращения с кислородным баллоном, что привело к его взрыву. В связи со случившимся министр здравоохранения провинции Саддам ат-Тавиль подал прошение об отставке. В свою очередь аль-Казыми объявил в стране траур по погибшим, поручив создать специальную комиссию по расследованию причин и всех обстоятельств трагедии.

Это не первый подобный инцидент с учреждением для больных с коронавирусом в республике. 24 апреля в результате пожара в больнице "Ибн аль-Хатыб" в Багдаде погибли 82 человека и не менее 110 пострадали.