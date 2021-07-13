На севере Москвы загорелись 15 гаражей

МОСКВА, 13 июля. /ТАСС/. Пожар охватил металлические гаражи на улице Лавочкина на севере Москвы на площади 200 кв. м. Об этом ТАСС во вторник сообщили в пресс-службе столичного ГУ МЧС России.

Информация о пожаре на улице Лавочкина, д. 7а поступила в 21:07 мск. "Происходит возгорание одноэтажных металлических гаражей, стоящих в ряд. В 22:05 пожар локализован на площади 200 кв. м", - сказал собеседник агентства, добавив, что сведений о пострадавших не поступало.

В настоящее время открытое горение ликвидировано. Источник ТАСС в экстренных службах уточнил, что огонь хватил 15 гаражей.