Суд 4 августа рассмотрит апелляцию по мере пресечения для петербургского депутата Резника

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 13 июля. /ТАСС/. Санкт-Петербургский городской суд назначил на 4 августа рассмотрение апелляция по мере пресечения для депутата Законодательного собрания Санкт-Петербурга Максима Резника, находящегося под домашним арестом по делу о незаконном обороте наркотиков. Об этом сообщается в официальном канале депутата в Telegram.

"Суд назначил апелляцию по мере пресечения, избранной для Максима Резника, на 4 августа", - говорится в сообщении.

В начале июня у Резника дома и его родственников прошли обыски, после чего его доставили на допрос в СК и затем задержали. Как сообщали в Главном следственном управлении СК РФ по Петербургу, у следствия появились основания для предъявления Резнику обвинения по ч. 1 ст. 228 УК РФ ("Незаконные приобретение, хранение, перевозка, изготовление, переработка наркотических средств"). Она предусматривает наказание до трех лет лишения свободы.

По версии следствия, Резник в Петербурге в этом году приобрел для личного потребления 18 грамм каннабиса. В официальных соцсетях депутата сообщалось, что дело связано с уголовным преследованием родственника Резника Ивана Дорофеева. Дорофеева задержали в марте этого года и заключили под стражу. По версии следствия, Дорофеев незаконно приобрел сушеные части конопли массой более 6 граммов и хранил у себя дома для продажи. 18 июня Октябрьский районный суд Санкт-Петербурга отправил под домашний арест сроком до 16 августа.