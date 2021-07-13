В Москве задержали мужчину, оказавшего сопротивление полиции при проверке документов

МОСКВА, 13 июля. /ТАСС/. Сотрудники полиции на севере Москвы задержали мужчину, который оказал сопротивление при проверке документов. Об этом ТАСС во вторник сообщили в пресс-службе столичного ГУ МВД России.

"Инцидент произошел на Петровско-Разумовском проезде, куда сотрудники полиции выехали на вызов в связи с нарушением тишины. Там один из нарушителей в ответ на просьбу полицейского предъявить документы повел себя неадекватно, а когда его попросили проследовать с правоохранителем, оказал сопротивление. Мужчину задержали, он доставлен в отдел полиции", - сказал собеседник агентства.

По данному факту проводится проверка, обстоятельства ЧП устанавливаются.