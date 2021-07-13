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Пожар в складском здании автосервиса в Балашихе локализовали

Площадь возгорания составляет 1,5 тыс. кв. м

МОСКВА, 13 июля. /ТАСС/. Пожар, охвативший складское здание автосервиса в промзоне в Балашихе, локализован на площади 1,5 тыс. кв. м. Об этом ТАСС во вторник сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Московской области.

"В 23:23 объявлена локализация пожара на площади 1 500 кв. м", - сказал собеседник агентства.

Информация о пожаре в Балашихе по адресу: Объездное шоссе, дом 8, поступила в 18:18 мск. К моменту прибытия первых пожарных подразделений площадь возгорания составляла 1,4 тыс. кв. м, позже она выросла до 1,5 тыс. кв. м. Здание горит по всей площади. Эвакуация людей не проводилась. Информация о пострадавших не поступала.

Пожар тушат по второму (повышенному) номеру сложности.

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