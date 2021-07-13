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В Канаде при падении подъемного крана погибли не менее четырех человек

Еще двоих доставили в больницу

ОТТАВА, 13 июля. /ТАСС/. По меньшей мере четыре человека стали жертвами падения строительного крана в центральной части канадского города Килоуна (провинция Британская Колумбия). Об этом во вторник сообщил телеканал CBC со ссылкой на местную полицию.

Инцидент произошел в понедельник на одной из строительных площадок, когда шла подготовка к демонтажу подъемного крана. На данный момент подтверждена гибель четырех рабочих. Еще один человек, предположительно, погиб в соседнем со стройкой здании, на которое упали части крана, но его тело до сих пор не могут вытащить из-под завалов. Кроме того, еще два человека были доставлены в больницу, но их уже выписали.

Место происшествия по-прежнему оцеплено полицией, работают спасательные службы. Причины инцидента выясняются.

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