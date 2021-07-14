Суд арестовал на 15 суток участников драки у метро "Кузьминки" в Москве

МОСКВА, 14 июля. /ТАСС/. Кузьминский районный суд Москвы во вторник арестовал на 15 суток шестерых участников драки на юго-востоке Москвы, они были признаны виновными в нарушении правил собрания или шествия. Об этом ТАСС сообщила пресс-секретарь суда Карина Каленова.

"Суд признал виновными шестерых задержанных после драки в районе метро "Кузьминки" по ч. 6.1 ст. 20.2 КоАП ("Участие в несанкционированных собрании, митинге, демонстрации, шествии или пикетировании, повлекших создание помех функционированию объектов жизнеобеспечения, транспортной или социальной инфраструктуры") и назначил им наказание в виде административного ареста на 15 суток", - сказала представитель суда.

На Зеленодольской улице в Кузьминках накануне произошла массовая драка. Значительная часть ее участников - это приезжие из стран Средней Азии. В результате драки несколько человек пострадали, получив ранения, в том числе ножевые, несколько человек госпитализированы.

В ходе пресечения драки полицейские задержали 103 человека. В отношении задержанных составили административные протоколы за нарушения правил въезда в РФ либо режима пребывания в стране и мелкое хулиганство. Также будут составлены протоколы за нарушение порядка проведения собраний.