В Краснодаре задержали подозреваемого в жестоком нападении на полицейского

КРАСНОДАР, 14 июля. /ТАСС/. Сотрудники полиции в Краснодарском крае установили личность мужчины, который может быть причастен к нападению на сотрудника полиции и нанесении ему травм головы, позвоночника и руки. Подозреваемый задержан, сообщили ТАСС в пресс-службе ГУ МВД России по Краснодарскому краю в среду.

Накануне полиция в Краснодаре возбудила уголовное дело по факту умышленного причинения вреда здоровью сотрудника полиции. Согласно акту медицинского освидетельствования, сотрудник полиции был трезв.

В краевом главке полиции добавили, что сотрудник полиции был доставлен в медицинскую организацию, где по результатам первичного осмотра ему поставили диагноз: закрытая черепно-мозговая травма, ссадина головы, перелом правой руки, ушибы головного мозга и позвоночника.

"Сотрудниками краснодарской полиции установлена личность мужчины, возможно, причастного к инциденту, он задержан и доставлен в отдел полиции для дальнейшего разбирательства", - сообщили в ведомстве, уточнив, что мужчина, предположительно, причастен к нанесению телесных повреждений.

Ранее в Telegram-каналах опубликовали несколько видеозаписей, где зафиксирован лежащий на асфальте мужчина, которому другой мужчина наносит удары. Авторы видео сообщают, что лежащий мужчина является сотрудником полиции, который якобы в нетрезвом виде находился за рулем автомобиля, за что и подвергся нападению. Полицией по данному факту проводилась служебная проверка, был зарегистрирован факт нанесения побоев.