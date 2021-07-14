Специалисты ликвидируют в регионах РФ лесные пожары на площади 794 317 га

ТАСС, 14 июля. Специалисты потушили за сутки в регионах РФ лесные пожары на площади 23 464 га. Ведутся работы по ликвидации возгораний на площади 794 317 га, большинство из которых находится в Якутии, сообщила в среду пресс-служба федеральной Авиалесоохраны.

"По информации региональных диспетчерских служб лесного хозяйства, за прошедшие сутки в России ликвидировано 116 лесных пожаров на площади 23 464 га. На 00:00 мск 14 июля на территории Российской Федерации действовало 315 лесных пожаров на площади 794 317 га, по которым проводились работы по активному тушению", - говорится в сообщении.

В Якутии зафиксировано 150 пожаров на землях лесного фонда на площади 620 133 га, 11 пожаров площадью 27 978 га в заповеднике "Олекминский" и природном парке "Ленские столбы", а также пожар на землях иных категорий на площади 650 га в Хангаласском районе. На Чукотке действуют восемь пожаров площадью 74 187 га; на Камчатке - пять пожаров площадью 49 547 га; в Иркутской области - 20 пожаров на землях лесного фонда на площади 8 003 га и пожар площадью 570 га в Витимском заповеднике; в Магаданской области тушат 14 пожаров на землях лесного фонда на площади 6 890 га и пожар площадью 868 га в заповеднике "Магаданский"; в Республике Коми - восемь возгораний площадью 2 517 га на землях лесного фонда и пожар площадью 1 га в Печоро-Илычском заповеднике. Пожары зафиксированы в других регионах РФ.

На тушении задействованы 6 153 человека, 1 019 единиц техники, 46 воздушных судов, еще 90 воздушных судов задействовано в мониторинге обстановки.

Пожароопасный сезон открыт во всех субъектах Российской Федерации. Режим ЧС введен в семи субъектах РФ, особый противопожарный режим действует в 58 субъектах РФ.