На юге Москвы загорелся ангар с пристройками

МОСКВА, 14 июля. /ТАСС/. Пожар начался в ангаре и расположенных рядом металлических строениях на Каширском шоссе на юге Москвы. С места происшествия раздаются хлопки. Об этом ТАСС в среду сообщил источник в экстренных службах.

"На Каширском шоссе, дом 78, корпус 6 в ангаре и металлических строениях, расположенных рядом, начался пожар, раздаются хлопки. По предварительным данным, площадь возгорания составляет 60 кв. м", - сказал собеседник агентства.

Общая площадь горящего ангара - 42 кв. метра. Информация о пострадавших не поступала. "Угрозы перехода огня нет", - добавил источник.