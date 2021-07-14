В пяти районах Магаданской области объявили предупреждение из-за угрозы лесных пожаров

ТАСС, 14 июля. Спасатели объявили на 14-16 июля предупреждение в пяти районах Магаданской области в связи с высокой пожарной опасностью. Об этом сообщили в среду журналистам в пожарно-спасательном центре Колымы.

"Объявлено предупреждение на 14-16 июля 2021 года. Наибольший риск возникновения ЧС до межмуниципального уровня, обусловленный природными пожарами, существует в Тенькинском, Ягоднинском, Среднеканском, Хасынском городских округах, континентальной части Северо-Эвенского городского округа", - рассказали в центре.

По данным Управления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды Магаданской области, в перечисленных районах наблюдается высокая пожарная опасность IV класса. Температура воздуха там держится на отметке около +24 градусов, но облачно. Основными причинами лесных пожаров в регионе являются сухие грозы.

Пожароопасный сезон в Магаданской области в 2021 году официально начался 14 мая. Он подразумевает запрет на использование открытого огня, включая проведение пожароопасных работ. Необходимо убирать за собой мусор, поскольку он может стать причиной возгорания. Предусматривается ужесточение ответственности за нарушение правил пожарной безопасности. В 2020 году на территории Магаданской области были зафиксированы одни из самых крупных в России лесных пожаров. В 2021 году такой ситуации пока не наблюдается, но также фиксируются пожары в лесах.