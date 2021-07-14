Один человек погиб в результате пожара на катере в Охотском море

ХАБАРОВСК, 14 июля. /ТАСС/. Прокуроры выясняют обстоятельства гибели и пропажи людей с находящегося в Охотском море катера после пожара. Об этом сообщается на сайте Дальневосточной транспортной прокуратуры.

"Николаевская-на-Амуре транспортная прокуратура проводит проверку исполнения законодательства о безопасности плавания в связи с поступившей информацией об обнаружении в Охотском море между мысом Куприяновский и заливом Екатерины (Николаевский муниципальный район Хабаровского края) горящего маломерного судна, принадлежащего ФГБУ "Заповедное Приамурье", филиал Шантарский", - говорится в сообщении.

В настоящее время катер находится на плаву в районе мыса Литке, судно уже не горит, уточнили ТАСС в прокуратуре. "По предварительным данным, на судне находились два человека, один погиб, поиск второго продолжается", - говорится в сообщении.

Как сообщила дирекция "Заповедного Приамурья", горящее судно - Lamor 7500 - обнаружили рыбаки на побережье на расстоянии примерно 170 м. от берега. Оно стояло на якоре в 10 км от метеостанции, расположенной на мысе Литке. "Предположительно, на данном судне находились государственные инспекторы в области охраны окружающей среды филиала Шантарский ФГБУ "Заповедное Приамурье", - приводятся в распространенном релизе слова директора "Заповедного Приамурья" Владимира Андронова.