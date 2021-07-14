В Якутии возбудили дело о мошенничестве с земельным участком

ЯКУТСК, 14 июля. /ТАСС/. Уголовное дело о мошенничестве в особо крупном размере возбуждено в Вилюйском районе Якутии по материалам проверки прокуратуры. Об этом сообщила в среду пресс-служба региональной прокуратуры.

Установлено, что руководство потребительского общества "Илгэ" без согласия пайщиков передало в порядке взаимозачета обществу с ограниченной ответственностью "Земельная служба" участок земли площадью свыше 3,6 тыс. кв. м.

"Взаимозачет произведен на сумму порядка 197 тыс. рублей при стоимости участка более 1 млн рублей. Спустя непродолжительное время обществом полученный земельный участок на основании договора купли-продажи реализован за 190 тыс. рублей двум гражданам. При этом фактически земельный участок был передан им бесплатно, договор составлен фиктивно", - добавили в прокуратуре.

Впоследствии участок был продан строительной организации за 4 млн рублей под строительство многоквартирного дома, в данный момент его кадастровая стоимость превысила 13 млн рублей.

"Прокуратура направила материалы проверки в следственный орган для решения вопроса об уголовном преследовании. По ним возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 159 УК РФ "Мошенничество, совершенное в особо крупном размере"", - говорится в сообщении. По уголовному делу идут следственные мероприятия, ход расследования находится на контроле прокуратуры.