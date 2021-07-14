Ночной ливень затопил дороги в Улан-Удэ

УЛАН-УДЭ, 14 июля. /ТАСС/. Ночной ливень затопил республиканский центр Бурятии - город Улан-Удэ, в нем размыты дороги, подтоплены улицы, в нескольких кварталах нет электричества. Об этом сообщил на своей странице в Instagram мэр Игорь Шутенков.

"Сегодня ночью выпала почти половина месячной нормы осадков. Для устранения последствий создан оперативный штаб. Сложная ситуация в Советском и Октябрьском районах. С часу ночи идет усиленная работа по откачке воды", - сообщил Шутенков.

Задействовано 12 вакуумных машин, 14 единиц спецтехники - грейдеры, самосвалы, фронтальные погрузчики, четыре мотопомпы. Из-за последствий ливня на некоторых участках закрыто движение трамваев. Местные жители делятся в соцсетях снимками и видеороликами, на которых запечатлены большие лужи на дорогах, которые с трудом проезжают внедорожники, размытые грунтовые дороги в пригороде Улан-Удэ.

"Сеть ливневой канализации построена в 60-е годы, имеет малую пропускную способность труб (диаметр 300 и 500 мм) и лотков, - сообщили журналистам в пресс-службе городской администрации. - В настоящее время город разрабатывает на основании генплана единую схему ливневых канализаций, включающую коллекторы, станции перекачки, очистные сооружения".

Кроме того, из-за ливня в некоторых кварталах города дома остались без электроснабжения. "Из-за ливня подтоплены четыре подстанции в Октябрьском районе города и одна в Железнодорожном. Под отключения попали улицы Краснофлотская, Шумяцкого, Жердева, Октябрьская. Кроме подстанций в воде оказались и подземные кабельные линии. Сейчас энергетики занимаются откачкой воды, привлечен весь доступный персонал - это десять бригад и вся доступная спецтехника", - сообщили в свою очередь журналистам в пресс-службе филиала "Россети Сибирь" в Бурятии.

Ранее в ГУ МЧС сообщали, 14-15 июля в республике пройдут сильные дожди, грозы, возможен град.