Спасатели эвакуировали погибшего в горах Алтая туриста

ТАСС, 14 июля. Спасатели завершили операцию по эвакуации погибшего в горах Республики Алтай туриста, вертолетом его тело доставлено в Горно-Алтайск. Об этом сообщили ТАСС в пресс-службе главного управления МЧС РФ по региону в среду.

"На вертолете Ми-8 Красноярского авиационно-спасательного центра МЧС России девять спасателей Алтайского поисково-спасательного отряда в 05:20 (01:20 мск) приступили к работе по эвакуации погибшего туриста в районе вершины Актру, в 06:20 (02:20) тело погибшего поднято. К настоящему моменту тело доставлено в Горно-Алтайск, операция завершена", - сказали в пресс-службе.

В минувшую субботу во время перехода туристической группы на одной из крупнейших вершин Северо-Чуйского хребта Актру в Республике Алтай произошел камнепад, ставший причиной падения одного из туристов со склона. Спасатели обнаружили место падения на расстоянии 700 м. от вершины.

Вертолет в предыдущие дни не смог работать из-за сложных погодных условий. В среду погода улучшилась, что позволило осуществить операцию по эвакуации погибшего.