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Число жертв обрушения гостиницы в Китае возросло до 17

В администрации района Уцзян города Сучжоу сообщили, что пятеро из тех, кого спасатели вызволили из под завалов, находятся в больнице в стабильном состоянии

ШАНХАЙ, 14 июля. /ТАСС/. Не менее 17 человек стали жертвами обрушения гостиницы в восточной китайской провинции Цзянсу. Об этом говорится в сообщении, опубликованном в среду в официальном аккаунте в мессенджере WeChat администрации района Уцзян города Сучжоу (провинция Цзянсу), где произошло ЧП.

Обрушение части гостиницы произошло 12 июля. Согласно последним официальным данным, на тот момент в здании находились 23 человека. Ранее сообщалось о восьми погибших и девяти пропавших без вести. К настоящему времени спасательные работы на месте прекращены.

Власти подтвердили, что жертвами обрушения стали 17 человек. Пятеро из тех, кого спасатели вызволили из под завалов, находятся в больнице в стабильном состоянии. Еще один человек, находившийся в гостинице на момент ЧП, не пострадал.

В качестве предварительной причины обрушения гостиницы местные власти назвали начатую владельцем здания несогласованную реконструкцию. Расследование инцидента продолжается.

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