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В Забайкалье бывшего следователя приговорили к четырем годам за получение взятки

Баир Балданов получил взятку в размере 150 тыс. рублей

ЧИТА, 14 июля. /ТАСС/. Железнодорожный районный суд Читы приговорил к четырем годам двум месяцам лишения свободы бывшего замруководителя Шилкинского межрайонного следственного отдела следственного управления СКР по Забайкальскому краю Баира Балданова за получение взятки в 150 тыс. рублей. Об этом сообщила в среду пресс-служба УФСБ по региону.

"Установлено, что бывший сотрудник следственных органов, занимая руководящую должность и осуществляя предварительное следствие по уголовному делу, получил от обвиняемого взятку в размере 150 тыс. рублей за незаконное изъятие из дела протоколов следственных действий, содержащих показания взяткодателя и сведения, изобличающие иных участников преступлений. Фигурант признан виновным с назначением наказания в виде четырех лет и двух месяцев лишения свободы", - говорится в сообщении.

Кроме того, суд на три года запретил Балданову работать на государственной службе и лишил звания капитана юстиции.

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