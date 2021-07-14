Первая группа детей, вывезенных из челябинского лагеря из-за пожаров, отправилась на море

ЧЕЛЯБИНСК, 14 июля. /ТАСС/. Первая группа детей, которых на прошлой неделе эвакуировали из лагеря "Роднички" в Челябинской области, отправилась отдыхать во всероссийский центр "Смена" на Черноморское побережье. Об этом говорится в сообщении пресс-службы правительства Челябинской области.

Президент РФ Владимир Путин на прошлой неделе поручил организовать отдых детей на Черноморском побережье после доклада губернатора Челябинской области Алексея Текслера по ситуации с пожарами. Из-за сложившейся пожароопасной обстановки 8 июля из детского оздоровительного лагеря "Роднички" эвакуировали 118 детей.

"93 школьника старшего возраста отдохнут во всероссийском детском центре "Смена". Сначала дети доехали до Магнитогорска на автобусах в сопровождении полиции. Затем аэропорт предоставил зеленый коридор, был организован чартерный рейс при участии спонсоров. Детей в поездке сопровождают педагоги Фершампенуазской школы, в 9:00 (7:00 мск) самолет с ребятами вылетел из Магнитогорска", - говорится в сообщении.

В пресс-службе правительства области уточнили ТАСС, что еще девять детей младшего возраста отправятся в международный детский центр "Артек" сегодня вечером. Остальные эвакуированные не поехали на Черное море по различным причинам, но власти предлагали поездку всем.

Отдых школьников на Черном море продлится одну смену, то есть 21 день.

В пресс-службе отметили, что родители детей благодарят президента России и всех, кто помогал организовать поездку и оформить нужные документы. Кроме того, они благодарны медикам, благодаря которым дети прошли необходимую для отдыха медкомиссию в кратчайшие сроки.