Двое работников детского сада на Урале погибли при чистке канализации

ЕКАТЕРИНБУРГ, 14 июля. /ТАСС/. Двое сотрудников детского сада в селе Таборы Свердловской области погибли при чистке канализационных стоков. Об этом говорится в среду в сообщении пресс-службы прокуратуры региона.

"Прокуратура Таборинского района организовала проверку соблюдения федерального законодательства в деятельности МКДОУ "Таборинский детский сад" в связи с гибелью двух работников при проведении работ по чистке канализационных стоков. <…> Предварительная причина смерти - отравление неуточненным веществом", - говорится в сообщении.

По данным следственного управления СК РФ по Свердловской области, уголовное дело возбудили по статье "Нарушение требований охраны труда, повлекшее по неосторожности смерть двух человек". По версии следствия, рабочим внезапно стало плохо, и, предварительно, от отравления скопившимися ядовитыми газами они скончались.

Как сообщил журналистам руководитель пресс-службы ГУ МВД по Свердловской области Валерий Горелых, погибли завхоз детского сада 1988 года рождения и разнорабочий 1958 года рождения.