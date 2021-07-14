В Якутии тушат три лесных пожара вблизи населенных пунктов

ЯКУТСК, 14 июля. /ТАСС/. Лесные пожары действуют вблизи трех населенных пунктов Якутии, за прошедшие сутки площади пожаров не изменились. Об этом сообщили в среду ТАСС в пресс-службе регионального Минэкологии.

"В четырех километрах от села Балаганнах Верхневилюйского района тушат лесной пожар на площади 0,5 га, он локализован. Также действует лесной пожар в 4,8 км от поселка Эльдикан Усть-Майского района на площади 4 726 га, в 2,1 км от села Ударник Томпонского района на площади 4 тыс. га", - сказали в министерстве.

Там уточнили, что за сутки площадь пожаров не изменилась. Всего на тушении данных пожаров работает 28 человек, девять единиц техники.

По сведениям Минэкологии Якутии, в регионе проводятся работы по тушению 76 лесных пожаров на площади, пройденной огнем, свыше 496,7 тыс. га, из них локализовали 14 на площади свыше 84,9 тыс. га. За сутки ликвидировали 20 пожаров на площади более 29,2 тыс. га.

Якутия - один из самых пожароопасных регионов страны. Общая площадь лесов в регионе составляет 256,1 млн га (83,4% территории субъекта). В 2020 году площадь, пройденная лесными пожарами, превысила 6 млн га. На данный момент в Якутии действует режим чрезвычайной ситуации из-за лесных пожаров. С 1 июля ради обеспечения пожарной безопасности ограничили пребывание людей в лесах и въезд транспортных средств, проведение в лесах определенных видов работ.