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В Сыктывкаре две 16-летние девочки потушили Вечный огонь

Полиция уже установила личности подростков

СЫКТЫВКАР, 14 июля. /ТАСС/. Две 16-летние девочки потушили Вечный огонь в Сыктывкаре, сейчас по этому факту проводится разбирательство, сообщили ТАСС в пресс-службе МВД по Республике Коми.

"Правонарушение было выявлено сотрудниками полиции по камерам "Безопасный город", произошло это вчера около 20 часов. Был направлен экипаж, двух девочек 2005 года рождения доставили в отделение полиции. Предварительно, они находились в состоянии алкогольного опьянения. Одна из несовершеннолетних состоит на учете в полиции", - сообщили ТАСС в пресс-службе МВД по региону.

Сейчас проводится проверка, отмечается, что как минимум будет составлен административный материал по факту нахождения подростков в состоянии алкогольного опьянения. По остальным правонарушениям собираются материалы. Работу Вечного огня восстановили, добавили в МВД по Коми.

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