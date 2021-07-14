Прокурор запросил 11 лет колонии для экс-замглавы свердловского СК по делу о взятке

ЕКАТЕРИНБУРГ, 14 июля. /ТАСС/. Гособвинитель запросил 11 лет колонии строгого режима для бывшего заместителя главы следственного управления СК РФ по Свердловской области Михаила Бусылко и бывшего зампрокурора региона Дмитрия Чуличкова, обвиняемых в получении взятки в особо крупном размере, передает корр. ТАСС из зала Ленинского районного суда Екатеринбурга.

"Предлагается просить суд о назначении Бусылко и Чуличкову наказания по ч. 6 ст. 290 УК РФ ("Получение взятки в особо крупном размере") в виде лишения свободы сроком на 11 лет с отбыванием наказания в колонии строгого режима и штрафом в пятикратном размере от суммы полученной взятки - 10 млн рублей, - и лишением права занимать должности государственной и муниципальной службы сроком на 10 лет", - сказал прокурор.

Он добавил, что также просит лишить Бусылко и Чуличкова специальных званий - полковника юстиции и старшего советника юстиции соответственно. Адвокату Вострецову, которому вменяются статьи УК РФ о даче взятки и мошенничестве, прокурор запросил 12 лет колонии строгого режима, штраф 6,5 млн рублей и лишение права заниматься деятельностью, связанной с представлением интересов физических и юридических лиц в суде, занимать должности в органах государственной и муниципальной власти сроком на пять лет.

Задержание Бусылко и Вострецова, который признал, что был посредником в передаче взятки, произошло 30 ноября 2019 года, сумма взятки составляла 2 млн рублей. В декабре того же года стало известно о следственных действиях, в том числе обысках, у Чуличкова, позднее Генпрокуратура сообщила о проверке и отстранении зампрокурора региона от исполнения служебных обязанностей.