Площадь лесных пожаров в ХМАО за сутки выросла на треть

ХАНТЫ-МАНСИЙСК, 14 июля. /ТАСС/. В Ханты-Мансийском автономном округе действуют 10 лесных пожаров площадью 710,4 га. Об этом в среду сообщил ТАСС первый заместитель директора окружного департамента недропользования и природных ресурсов Егор Збродов.

Утром 13 июля в Югре действовало девять лесных пожаров на общей площади 552,8 га, из один площадью 70 га локализовали.

"По состоянию на 08:00 (06:00 мск) 14 июля на территории автономного округа действуют десять лесных пожаров площадью 710,4 га", - сказал собеседник агентства.

По его словам, всего по ХМАО с начала пожароопасного сезона ликвидировано 215 лесных пожаров на общей площади 9 743,87 га.

Власти ХМАО объявили пожароопасный сезон в этом году с 23 апреля. Губернатор Югры Наталья Комарова с 21 мая ввела в регионе режим повышенной готовности из-за действующих лесных пожаров.