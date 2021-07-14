Суд в ХМАО заблокировал три сайта с информацией о продаже медицинских справок

ХАНТЫ-МАНСИЙСК, 14 июля. /ТАСС/. Суд в Ханты-Мансийском автономном округе по требованию прокурора обязал заблокировать сайты, на которых содержалась информация о продаже медицинских справок и больничных листов. Об этом в среду сообщили журналистам в пресс-службе региональной прокуратуры.

"Прокуратура города Радужный в ходе мониторинга сети Интернет выявила три сайта, содержащие информацию о продаже медицинских справок и больничных листов без прохождения медицинского осмотра. Доступ на интернет-ресурсы являлся свободным, не требовал предварительной регистрации и пароля, ознакомиться с содержанием и воспользоваться указанной информацией мог любой пользователь", - сказано в сообщении.

По данным пресс-службы, для ограничения доступа к данным ресурсам прокурор города обратился в суд с административным исковым заявлением о признании указанной информации запрещенной к распространению в России. Суд рассмотрел требования прокурора и удовлетворил в полном объеме. Доступ к сайтам заблокировали, добавили в ведомстве.

В прокуратуре напомнили, что за подделку официального документа, его сбыт либо использование предусмотрена уголовная ответственность по ст. 327 УК РФ.