Прокуратура оценит бездействие сотрудников курганского лагеря, скрывших отравление детей

ТАСС, 14 июля. Прокуратура даст оценку бездействию должностных лиц, не сообщивших в уполномоченный орган об отравлении детей в оздоровительном лагере в Курганской области. Об этом сообщили в среду в пресс-службе регионального ведомства.

Ранее СМИ сообщили о том, что в лагере "Лесники" произошло массовое отравление детей, однако информацию скрыли от родителей. В пресс-службе следственного управления СК РФ по региону отметили, что начали доследственную проверку по данным об отравлении девяти детей.

"Совместно со специалистами регионального Роспотребнадзора сотрудники прокуратуры Кетовского района проверят соблюдение требований санитарно-эпидемиологического законодательства при организации питания детей в санатории, а также качество и безопасность используемых при приготовлении продуктов и воды. Кроме того, в ходе надзорных мероприятий дадут оценку бездействию должностных лиц, которые не сообщили в уполномоченный орган о факте отравления детей", - говорится в сообщении.

В прокуратуре подчеркивают, что по итогам проверки примут весь комплекс мер реагирования.