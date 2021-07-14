Суд Кемерова приговорил наемного киллера к 9,5 года колонии за покушение на адвоката

КЕМЕРОВО, 14 июля. /ТАСС/. Суд в Кемерове приговорил к 9,5 года колонии жителя Приморского края, который осенью 2019 года в центре города совершил покушение на убийство известного в регионе адвоката Сергея Учителя. Об этом сообщили журналистам в среду в пресс-службе прокуратуры Кузбасса.

"Центральный районный суд Кемерово признал подсудимого виновным в совершении преступлений, предусмотренных ч. 3 ст. 30, п. "з" ч. 2 ст. 105, ч. 4 ст. 327, ч.1 ст. 222 "Покушение на убийство по найму, незаконное приобретение, хранение заведомо поддельного паспорта гражданина с целью облегчить совершение другого преступления, незаконное приобретение, хранение огнестрельного оружия и боеприпасов". За совокупность преступлений назначено наказание в виде девяти лет и шести месяцев лишения свободы в исправительной колонии строгого режима с ограничением свободы сроком на один год и шесть месяцев", - говорится в сообщении.

Как установил суд, знакомый предложил осужденному убить адвоката Сергея Учителя, предоставил ему поддельный паспорт гражданина Киргизии, огнестрельное оружие и патроны. Покушение состоялось в ноябре 2019 года вечером возле офиса адвокатской коллегии, злоумышленник смог выстрелить только один раз, после чего в пистолете заклинил патрон. Обвиняемого задержали на месте происшествия, адвокату своевременно оказали медицинскую помощь, и он выжил. Со следствием обвиняемый сотрудничал и заключил досудебное соглашение.

"В рамках расследования уголовного дела 52-летний организатор покушения на убийство адвоката был задержан в Находке и доставлен в Кемеровскую область. В отношении мужчины уголовное дело выделено в отдельное производство, в настоящее время оно рассматривается в суде", - добавили в пресс-службе СУ СК РФ по Кемеровской области.

На момент покушения Сергей Учитель был сопредседателем коллегии адвокатов "Регионсервис" - первого в Кузбассе специализированного адвокатского бюро по предоставлению услуг бизнесменам, в частности, в судебных спорах о банкротстве, недропользовании, защите обвиняемых по сложным уголовным делам экономической направленности. Сейчас Учитель является партнером коллегии адвокатов Pen & Paper.