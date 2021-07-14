В Москве за неделю привлечены к ответственности 9 тыс. водителей мото- и велотранспорта

МОСКВА, 14 июля. /ТАСС/. Более 9 тыс. водителей мото- и велотранспорта за неделю привлечены к ответственности за нарушения правил дорожного движения в столице. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе управления ГИБДД по Москве.

"В рамках мероприятия, проведенного инспекторами дорожно-патрульной службы, к административной ответственности привлечены 9 113 участников дорожного движения, из них 4 562 водителя мототехники, 4 551 лицо, управляющее мопедом, велосипедом, а также использовавшее для передвижения самокат или иное, в том числе имеющие электрический привод, средство передвижения. Кроме того, сотрудниками Госавтоинспекции пресечены 2 254 нарушения ПДД, допущенных работниками сферы доставки", - говорится в сообщении.

Также в ГИБДД отметили, что 147 нарушений ПДД пресечены со стороны несовершеннолетних.

"В ходе мероприятия пресечено передвижение двух водителей мототранспорта в состоянии алкогольного опьянения. Столичная Госавтоинспекция напоминает водителям вело- и мототранспорта о необходимости соблюдения правил дорожного движения, применения защитной экипировки, а также уважительному отношению к другим участникам дорожного движения", - заключили в пресс-службе.

Сотрудники столичной ГИБДД с 28 по 8 июля на территории города провели профилактическое мероприятие "Вело-мототранспорт".