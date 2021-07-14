Поисковики нашли под Псковом массовое захоронение граждан, расстрелянных в годы войны

ПСКОВ, 14 июля. /ТАСС/. Поисковики во время экспедиции в рамках федерального проекта "Без срока давности" обнаружили на территории Невельского района Псковской области предположительное место массового расстрела мирных граждан, погибших от рук фашистов в годы Великой Отечественной войны, сообщил в среду ТАСС руководитель координационного центра по организации поисковых работ в рамках проекта Игорь Неофитов.

"В рамках псковской экспедиции <...> центр поискового движения России выезжал в город Невель, по архивным данным и по данным свидетелей, местные жители указали приблизительное место расстрела в 1941 году мирных жителей Невельского района. В ходе поисково-разведывательных работ обнаружено место расстрела, обнаружены останки. Сейчас ведутся поисковые работы, судя по территории квадрата, здесь может быть от 20 до 50 расстрелянных граждан", - сказал собеседник агентства.

Он также отметил, что захоронение находится вблизи деревни Борки Невельского района. "Продолжаются поисковые работы, объем останков пока непонятен, но это достаточно большой квадрат, где поисковики нашли провалы и "настучали" останки погибших мирных граждан, найдены первые артефакты, калоша. Это в старом песчаном карьере, здесь и был карьер до войны. Скорее всего, что их расстреляли внизу у подножья карьера, а со временем карьер заплыл песком. Сейчас я нахожусь на раскопе, ведутся работы", - добавил Неофитов.

Прошлым летом СК РФ возбудил уголовное дело по факту обнаружения массового захоронения граждан под Псковом, погибших в войну в нацистском концлагере Моглино. В результате раскопок в 2020 году в районе деревень Моглино, Глоты, Андрохново поисковики Минобороны РФ нашли и затем эксгумировали останки 188 человек.