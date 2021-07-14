Уголовное дело возбудили после массовой драки мигрантов у метро "Кузьминки" в Москве

МОСКВА, 14 июля. /ТАСС/. Полиция возбудила уголовное дело по статье о хулиганстве после массовой драки мигрантов из Средней Азии у метро "Кузьминки" на юго-востоке Москвы. Об этом ТАСС в среду сообщили в пресс-службе столичного ГУ МВД России.

"По факту драки на юго-востоке Москвы возбуждено уголовное дело по статье 213 УК РФ ("Хулиганство")", - сказал собеседник агентства.

На Зеленодольской улице в Кузьминках 12 июля произошла массовая драка. Значительная часть ее участников были приезжими из стран Средней Азии.

В результате драки несколько человек пострадали, получив ранения, в том числе ножевые, несколько человек госпитализированы.