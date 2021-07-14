Минздрав Ирака подтвердил гибель 60 человек при пожаре в больнице в Эн-Насирии

ТАСС, 14 июля. Министерство здравоохранения Ирака официально подтвердило гибель 60 человек в результате пожара в больнице для пациентов с коронавирусом в городе Эн-Насирия в южной иракской провинции Ди-Кар. Заявление ведомства в среду приводит иракский телеканал Al Sumaria.

В заявлении отмечается, что, согласно результатам поисково-спасательной операции и судебно-медицинских мероприятий, жертвами происшествия стали 60 человек. Личности 39 погибших установлены, тела еще 21 пока не опознаны.

Во вторник телеканал Al Hadath со ссылкой на иракские источники информировал о 124 погибших.

Пожар произошел в понедельник вечером по причине неаккуратного обращения с кислородным баллоном, что привело к его взрыву. В связи со случившимся министр здравоохранения провинции Саддам ат-Тавиль подал прошение об отставке.

В свою очередь премьер-министр Ирака Мустафа аль-Казыми объявил в стране траур по погибшим, поручив создать специальную комиссию по расследованию причин и всех обстоятельств трагедии. Он также пообещал огласить предварительные результаты расследования в течение недели. Между тем апелляционный суд провинции Ди-Кар уже выдал ордеры на задержание 13 сотрудников регионального Минздрава.

Это не первый подобный инцидент с учреждением для больных с коронавирусом в республике. 24 апреля в результате пожара в больнице "Ибн аль-Хатыб" в Багдаде погибли 82 человека и не менее 110 пострадали.