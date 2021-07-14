В Москве задержали водителя, демонстрировавшего в интернете свои нарушения ПДД

МОСКВА, 14 июля. /ТАСС/. Сотрудники столичной полиции выявили и задержали водителя, который демонстрировал в интернете записи своих нарушений правил дорожного движения. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Москве.

"В рамках мониторинга сети Интернет сотрудниками ГИБДД Москвы выявлен очередной нарушитель правил дорожного движения, демонстрирующий в сети Интернет пренебрежение к установленным нормам безопасности и создающий угрозу жизни и здоровью жителей столицы. Водитель-нарушитель, 27-летний москвич, был задержан сотрудниками ДПС на Можайском шоссе", - сообщили в пресс-службе.

Там отметили, что за ранее совершенные правонарушения ПДД на мужчину завели ряд административных материалов - за управление транспортным средством с тонированными стеклами, за движение по полосе, выделенной для маршрутного транспорта, за управление транспортным средством водителем, не имеющим при себе документов на право управления, а также за нарушение правил остановки или стоянки транспортного средства.

"Кроме того, в отношении водителя вынесено определение о возбуждении дела об административном правонарушении по части 1 статьи 12.8 КоАП РФ ("Управление транспортным средством водителем, находящимся в состоянии опьянения, передача управления транспортным средством лицу, находящемуся в состоянии опьянения")", - говорится в сообщении.

Также, отметили в пресс-службе, за неповиновение законному требованию сотрудника полиции на нарушителя составлен административный материал, который передан в судебные органы для принятия решения о привлечении к ответственности.

"Помимо этого, в суд направлен административный материал за нарушение, связанное с выездом на полосу встречного движения, допущенное водителем", - уточнили в главке.