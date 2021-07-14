МОСКВА, 14 июля. /ТАСС/. Причиной столкновения мигрантов у метро "Кузьминки" в Москве стал межнациональный конфликт, в котором приняли участие граждане Киргизии, Таджикистана, Туркмении и Узбекистана. Об этом сказано в тексте судебного решения об аресте одного из участников драки, с которым ознакомился ТАСС.

"12 июля 2021 года с 21:00 до 23:50 в юго-восточной части Москвы состоялось публичное массовое мероприятие граждан Средней Азии (Кыргызстана, Таджикистана, Узбекистана, Туркменистана) в сочетании форм митинга (скандируя лозунги на национальных языках) и шествия (следуя по маршруту: ул. Зеленодольская. д. 30, корп. 2, далее по Зеленодольской улице до домов 40-121/35 - ст. метро "Кузьминки"), несогласованного с органами исполнительной власти Москвы, с количеством участников около 200 человек на почве национального конфликта, одним из участников которого являлся Жыргалбек У. К." - сказано в документе.

В документе также отмечается, что участники конфликта создали помехи функционированию транспортной и социальной инфраструктуры, движению транспортных средств, не давали людям пройти к остановкам и на станцию метро. В результате Жыргалбек и еще пятеро участников конфликта были признаны виновными по ч. 6.1 ст. 20.2 КоАП РФ ("Участие в несанкционированных собрании, митинге, демонстрации, шествии или пикетировании, повлекших создание помех функционированию объектов жизнеобеспечения, транспортной или социальной инфраструктуры"). Им назначены аресты на 15 суток.