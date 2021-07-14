Суд отменил лечение в психбольнице подростку, готовившему нападение на школу в Волгограде

ВОЛГОГРАД, 14 июля. /ТАСС/. Южный окружной военный суд отменил решение райсуда Волгоградской области о лечении в психиатрической больнице подростка, планировавшего нападение на школу и обвиняемого в незаконном изготовлении взрывных устройств. Об этом ТАСС сообщили в среду в пресс-службе суда.

"Дело возвращено прокурору, нахождение подсудимого в медицинской организации отменено", - сказали в пресс-службе, уточнив, что процесс был закрытым.

С 1 сентября подросток будет дистанционно обучаться по программе общеобразовательной школы, сообщила ТАСС уполномоченный по правам ребенка Волгоградской области Нина Болдырева. "После перевода мальчика из следственного изолятора в медорганизацию было обращение родителей по поводу организации его обучения, вопрос разрешен. С начала учебного года мы проконтролируем ситуацию с его обучением, если он продолжит пребывание в медицинской организации", - сказала она.

15 июня 2020 года ФСБ сообщила о задержании в Волгограде подростка, готовившего нападение на школу. У него изъяли самодельное взрывное устройство, бутылки с зажигательной смесью, компоненты для взрывчатых веществ, поражающие элементы, холодное оружие. Несовершеннолетний обвиняется по ч. 1 ст. 222.1, ч. 1 ст. 223.1, ч. 1 ст. 30, ч. 1 ст. 205 УК РФ.

Следствие считает, что жертвами должны были стать сотрудник школы и один из учеников, с которыми у подростка был конфликт. По данным СК, у 14-летнего школьника обнаружено 18 бутылок с зажигательной смесью. Сам он пояснил, что хотел использовать их ради развлечения. Однако свидетели указали следователям участки местности, где подросток испытывал свои изобретения. В ходе осмотра удалось обнаружить неразорвавшееся самодельное взрывное устройство, а также поражающие элементы приведенных в действие устройств. До ареста подросток больше года находился на домашнем обучении из-за болезни.