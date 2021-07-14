Не менее 10 приезжих из Средней Азии устроили драку в Одинцове

МОСКВА, 14 июля. /ТАСС/. Массовая драка с участием не менее десяти мигрантов из Средней Азии произошла в ночь на среду в Одинцове. Об этом ТАСС сообщил источник в правоохранительных органах.

"В Одинцове произошла массовая драка, в которой приняли участие не менее десяти человек - мигранты из Средней Азии. Что стало причиной конфликта и есть ли пострадавшие, устанавливается", - сказал собеседник агентства.

В пресс-службе ГУ МВД России по Московской области ТАСС сообщили, что к ним поступала информация о драке. "В ночь на 14 июля в полицию поступило два сообщения о драке по улице Кутузова в Одинцове. Сотрудники полиции выезжали на место, но ничего обнаружено не было. По данному факту проводится проверка", - сказали в главке.