Экс-замглавы отдела полиции под Калининградом осудили на три года за превышение полномочий

КАЛИНИНГРАД, 14 июля. /ТАСС/. Бывшего заместителя начальника отделения полиции города Пионерского в Калининградской области лишили звания и приговорили к трем годам лишения свободы за превышение полномочий и применение насилия к задержанному, сообщается в среду на официальном сайте регионального следственного управления СК РФ.

"Светлогорским городским судом осужденному назначено наказание в виде трех лет лишения свободы с отбытием наказания в исправительной колонии общего режима и лишением специального звания "майор полиции". Кроме того, в качестве дополнительного наказания после освобождения из мест лишения свободы осужденному два года запрещено занимать должности в правоохранительных органах, связанные с осуществлением функций представителя власти", - говорится в сообщении.

По данным следствия, днем 23 марта 2019 года осужденный применил электрошоковое устройство против задержанного за административное нарушение в ответ на требования последнего дать ему возможность сходить в туалет. Экс-полицейский нанес потерпевшему не менее четырех ударов, в том числе с применением серии электрических разрядов. После происшествия в отношении замначальника отдела полиции возбудили уголовное дело п. "а", "б" ч. 3 ст. 286 УК РФ "Превышение должностных полномочий, то есть совершение должностным лицом действий, явно выходящих за пределы его полномочий и повлекших существенное нарушение прав и законных интересов граждан и охраняемых законом интересов общества и государства, совершенное с применением насилия и с применением специальных средств".

На стадии предварительного следствия и в суде осужденный вину в совершении преступления не признал, но собранная следователями регионального управления СК доказательственная база явилась достаточной для вынесения судом приговора.